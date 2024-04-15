Берлин: эскалация на Ближнем Востоке не повлияет на поддержку Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  200928 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194224 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194373 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189351 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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11 апреля 2024, 12:39  •  129007 просмотра

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Берлин: эскалация на Ближнем Востоке не повлияет на поддержку Украины

Эскалация на Ближнем Востоке никак не повлияет на поддержку Украины Германией, отметили в Берлине.

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Берлин: эскалация на Ближнем Востоке не повлияет на поддержку Украины

Макрон собирается попросить Си Цзиньпина помочь с олимпийским перемирием

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться к президенту Китая Си Цзиньпину с просьбой о помощи в достижении олимпийского перемирия во время предстоящего визита Си в Париж в начале мая.

Война •   •  5948 просмотра
Макрон собирается попросить Си Цзиньпина помочь с олимпийским перемирием

В результате ночного удара рф по поселку на Херсонщине пострадала 16-летняя девушка

16-летняя девушка получила ранения от осколков и взрыва после ночного российского удара возле ее дома в селе Кизомыс Херсонской области.

Война •   •  6673 просмотра
В результате ночного удара рф по поселку на Херсонщине пострадала 16-летняя девушка

Более двух третей диаспорных школ не преподают историю Украины - ВКУ

67% школ диаспоры не имеют истории Украины как учебной дисциплины в своей учебной программе, сообщает председатель Всемирного координационного воспитательно-образовательного совета Всемирного Конгресса Украинцев.

Общество •   •  6228 просмотра
Более двух третей диаспорных школ не преподают историю Украины - ВКУ

Макрон заявил, что Франция сделает "все возможное" для достижения олимпийского перемирия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сделает "все возможное" для достижения олимпийского перемирия во время Олимпиады 2024 года в Париже на фоне войны россии против Украины, и раскрыл планы по переносу церемонии открытия на стадион "Стад де Франс", если возникнут угрозы безопасности.

Война •   •  7768 просмотра
Макрон заявил, что Франция сделает "все возможное" для достижения олимпийского перемирия

Саммит Украина - Латинская Америка должен охватывать вопросы международного мира - Генсекретарь Организации Американских государств

Будущий саммит Украина-Латинская Америка в 2024 году должен охватить вопросы международного мира, безопасности, противодействия российской пропаганде, прав человека, демократии, а также смежные коммерческие сферы, такие как промышленные технологии, считает Генеральный секретарь Организации американских государств.

политика •   •  7010 просмотра
Саммит Украина - Латинская Америка должен охватывать вопросы международного мира - Генсекретарь Организации Американских государств

Атака Ирана на Израиль вызвала хаос в авиационном движении - Reuters

Международные авиакомпании столкнулись с серьезными перебоями в полетах из-за ракетных и беспилотных атак Ирана на Израиль, что привело к отмене и изменению маршрутов рейсов между Европой и Азией.

Новости Мира •   •  6484 просмотра
Атака Ирана на Израиль вызвала хаос в авиационном движении - Reuters

Появились спутниковые фото последствий авиаудара по "Луганскому машиностроительному заводу-100"

Спутниковые снимки показывают, что по крайней мере одно здание "Луганского машиностроительного завода-100" в оккупированной Луганской области получило значительные повреждения после украинского авиаудара 13 апреля.

Война •   •  9248 просмотра
Появились спутниковые фото последствий авиаудара по "Луганскому машиностроительному заводу-100"

В Украине 300 тысяч детей не могут нормально учиться, потому что не имеют собственного ноутбука - Федоров

В целом школам было передано 178 945 девайсов, которые включают ноутбуки и планшеты. Сейчас в цифровых устройствах нуждается 361 560 учеников, а также 68 881 учитель.

Общество •   •  7583 просмотра
В Украине 300 тысяч детей не могут нормально учиться, потому что не имеют собственного ноутбука - Федоров

Дания возведет в Украине экодома для психологической реабилитации сирот

Дания планирует построить экологические городки в трех городах Украины, чтобы обеспечить жильем и психологической поддержкой детей, лишенных родительской опеки.

Общество •   •  9112 просмотра
Дания возведет в Украине экодома для психологической реабилитации сирот