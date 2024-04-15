Берлин: эскалация на Ближнем Востоке не повлияет на поддержку Украины

Эскалация на Ближнем Востоке никак не повлияет на поддержку Украины Германией. Об этом в ответ на прямой вопрос по этому поводу на пресс-конференции в Берлине заявила пресс-секретарь правительства Кристиане Хоффман, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

Мы находимся в мире многочисленных кризисов. Но мы будем продолжать оказывать поддержку Украине. И я не вижу никаких последствий от развития на Ближнем Востоке - объяснила Хоффман.

МИД страны, как указано, также придерживается такого же мнения, и его спикер Кристиан Вагнер подчеркнул, что оба вопроса будут рассмотрены в среду вечером во время встречи министров иностранных дел G7.

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