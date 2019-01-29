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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80187 просмотра

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8 марта, 10:25 • 102334 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

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Бердянск остался без воды: не работают школы и детские сады

Бердянск остался без воды: не работают школы и детские сады

Киев  •  УНН

 • 20023 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Бердянске из-за аварии на коллекторе без воды осталось полгорода. В результате сегодня там не будут работать школы и детские сады в нижней и верхней части Бердянска. Для ликвидации аварии необходимо отремонтировать трубопровод длиной 159 метров (диаметр - 800 мм), который расположен на глубине пять метров. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе горсовета Бердянска.

Авария произошла вечером 27 января на главном городском коллекторе с обвалом (сразу в четырех местах) на магистральном канализационном коллекторе, который отводит до 80% стоков города. Коллектор выполнен из железобетонных труб и в 2002 году проходил капитальный ремонт.

По словам специалистов, авария произошла в результате газовой коррозии верхней части трубы.

Сейчас от поставок воды отключены несколько районов города центральной части, в микрорайонах Слободка, Колония, Курорт, Коса и "Лисках".

Как рассказали в пресс-службе города, почти сутки на месте работает коммунальная техника "Бердянскводоканал". Работы осложняет расположение коллектора - на глубине 5 метров и отсутствие специализированной техники.

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"Наутро после ночной работы работники выполнили треть работ. В 5 утра прибыла специализированная техника для глубинных копаний. Трубу только очистили, чтобы сделать временный ход сточных вод, они будут перекачивать открытым способом. Только после того начнут выполнять ремонтные работы. Сейчас основная задача - запустить временную схему откачки, чтобы дать людям воду", - рассказала руководитель пресс-службы горсовета Бердянска Ирина Егорова.

В городе организовали подвоз технической воды с помощью военных частей, коммунальных частей.

Также она отметила, что сегодня состоится внеочередная сессия, где будет рассматриваться вопрос выделения средств на первоочередные ремонтные работы. Сейчас специалисты подсчитывают масштабы убытков.

Как сообщал УНН, в Торецке восстановили водоснабжение.

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