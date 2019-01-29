Бердянск остался без воды: не работают школы и детские сады

Авария произошла вечером 27 января на главном городском коллекторе с обвалом (сразу в четырех местах) на магистральном канализационном коллекторе, который отводит до 80% стоков города. Коллектор выполнен из железобетонных труб и в 2002 году проходил капитальный ремонт.



По словам специалистов, авария произошла в результате газовой коррозии верхней части трубы.



Сейчас от поставок воды отключены несколько районов города центральной части, в микрорайонах Слободка, Колония, Курорт, Коса и "Лисках".



Как рассказали в пресс-службе города, почти сутки на месте работает коммунальная техника "Бердянскводоканал". Работы осложняет расположение коллектора - на глубине 5 метров и отсутствие специализированной техники.



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"Наутро после ночной работы работники выполнили треть работ. В 5 утра прибыла специализированная техника для глубинных копаний. Трубу только очистили, чтобы сделать временный ход сточных вод, они будут перекачивать открытым способом. Только после того начнут выполнять ремонтные работы. Сейчас основная задача - запустить временную схему откачки, чтобы дать людям воду", - рассказала руководитель пресс-службы горсовета Бердянска Ирина Егорова.



В городе организовали подвоз технической воды с помощью военных частей, коммунальных частей.



Также она отметила, что сегодня состоится внеочередная сессия, где будет рассматриваться вопрос выделения средств на первоочередные ремонтные работы. Сейчас специалисты подсчитывают масштабы убытков.



Как сообщал УНН, в Торецке восстановили водоснабжение.