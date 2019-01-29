Бердянськ залишився без води: не працюють школи та дитячі садочки

Аварія сталась ввечері 27 січня на головному міському колекторі з обвалом (одразу в чотирьох місцях) на магістральному каналізаційному колекторі, який відводить до 80% стоків міста. Колектор виконаний із залізобетонних труб і у 2002 році проходив капітальний ремонт.



За словами спеціалістів, аварія сталась внаслідок газової корозії верхньої частини труби.



Наразі від постачання води відключено кілька районів міста центральній частині, у мікрорайонах Слобідка, Колонія, Курорт, Коса та "Лисках".



Як розповіли у прес-службі міста, майже добу на місці працює комунальна техніка "Бердянськводоканалу". Роботи ускладнює розташування колектора - на глибині 5 метрів та відсутність спеціалізованої техніки.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Рівному частково буде відсутнє водопостачання



“На ранок після нічної роботи працівники виконали третину робіт. О 5 ранку прибула спеціалізована техніка для глибинних копань. Трубу лише очистили, щоб зробити тимчасовий перебіг стічних вод, вони перекачуватимуть відкритим способом. Тільки після того почнуть виконувати ремонтні роботи. Зараз основне запустити тимчасову схему відкачки, щоб дати людям воду”, - розповіла керівник прес-служби міськради Бердянська Ірина Єгорова.



У місті організували підвіз технічної води за допомогою військових частин, комунальних частин.



Також вона зазначила, що сьогодні відбудеться позачергова сесія, де розглядатимуть питання виділення коштів на першочергові ремонтні роботи. Наразі спеціалісти підраховують масштаби збитків.



Як повідомляв УНН, у Торецьку відновили водопостачання.