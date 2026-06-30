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Бензина в Крыму в ближайшее время не будет, есть проблемы с электричеством - аксенов

Киев • УНН

 • 1112 просмотра

Глава оккупационной администрации Крыма сообщил, что больших объемов бензина в ближайшее время не будет. Также он признал несправедливое распределение электроэнергии на полуострове.

Бензина в Крыму в ближайшее время не будет, есть проблемы с электричеством - аксенов

В оккупированном Крыму в ближайшее время не ожидается появления больших объемов бензина, а также продолжаются проблемы с электроснабжением на фоне ударов Украины. Об этом заявил назначенный россией глава оккупационной администрации полуострова сергей аксенов, передает УНН.

Детали

По словам аксенова, топливный кризис на полуострове продолжается, а дефицит бензина в ближайшее время сохранится.

Уважаемые крымчане, ситуация с топливным кризисом продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет. В то же время Министерство энергетики ежедневно будет информировать о ситуации

- заявил он.

Кроме того, аксенов признал наличие проблем с распределением электроэнергии на полуострове.

Что касается основных обращений, которые сегодня поступают от крымчан - это несправедливое распределение электроэнергии. Уже сегодня состоялось рабочее совещание с участием депутатов, представителей ресурсных организаций и руководителей администраций всех муниципалитетов. Главная задача - до конца дня, насколько это позволяют технические возможности, наладить справедливое распределение электроэнергии. К сожалению, свою роль сыграли, в частности, факторы противодействия противника, а также состояние отдельных подстанций

- сказал аксенов.

Дополнительно

Ранее в оккупированном Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Оккупационная власть объясняла это необходимостью оперативнее решать вопросы, связанные со стабильным функционированием систем жизнеобеспечения.

Генштаб подтвердил поражение задействованных в логистике врага мостов в оккупированном Крыму и на Запорожье30.06.26, 14:37 • 8260 просмотров

Андрей Тимощенков

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