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Бенефициарам и топ-менеджерам казино Pin-Up избрали меры пресечения

Бенефициарам и топ-менеджерам казино Pin-Up избрали меры пресечения

Киев  •  УНН

 • 5330 просмотра

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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бенефициаров и топ-менеджеров казино Pin-Up. Их подозревают в пособничестве РФ.

Суд избрал меры пресечения бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, которых подозревают в отмывании российских денег. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР. 

По данным источников УНН речь идет о казино Pin-Up. 

Ранее работники ГБР сообщили о подозрениях в пособничестве рф  бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

Правоохранители подтвердили связи онлайн-казино с представителями рф и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.

В рамках следствия установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. "лнр", наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс российской федерации, а также вооруженная агрессия против Украины

- говорится в заявлении ГБР.

К тому же, как рассказали в ГБР, лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой "сво". Само же казино, как отмечается, продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.

Сейчас Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход нашего государства. 

Напомним

 Суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора. При этом фигурантами даже предпринимались противоправные и безрезультатные попытки снятия арестов с переданных в АРМА активов.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 05 ноября согласовано приобретение АРМА на эти средства военных облигаций на 2 миллиарда гривен. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаЭкономикаКриминал и ЧП
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