Бенефициарам и топ-менеджерам казино Pin-Up избрали меры пресечения
Киев • УНН
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бенефициаров и топ-менеджеров казино Pin-Up. Их подозревают в пособничестве РФ.
Суд избрал меры пресечения бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, которых подозревают в отмывании российских денег. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.
По данным источников УНН речь идет о казино Pin-Up.
Ранее работники ГБР сообщили о подозрениях в пособничестве рф бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.
Правоохранители подтвердили связи онлайн-казино с представителями рф и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.
В рамках следствия установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. "лнр", наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс российской федерации, а также вооруженная агрессия против Украины
К тому же, как рассказали в ГБР, лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой "сво". Само же казино, как отмечается, продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.
Сейчас Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход нашего государства.
Напомним
Суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора. При этом фигурантами даже предпринимались противоправные и безрезультатные попытки снятия арестов с переданных в АРМА активов.
Распоряжением Кабинета Министров Украины от 05 ноября согласовано приобретение АРМА на эти средства военных облигаций на 2 миллиарда гривен.