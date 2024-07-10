Анализ доказательств из открытых источников, а также мнения профильных экспертов указывают на то, что "Охматдет" поразила запущенная россией крылатая ракета Х-101. Это опровергает заявления пророссийских источников и деятелей, которые отрицали свою ответственность и пытались переложить вину за инцидент на Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на расследование Bellingcat.

Детали

После удара по детской больнице несколько аккаунтов в социальных сетях, известных распространением дезинформации, включая аккаунт министерства иностранных дел россии, начали утверждать, что ракета была американского производства и что ее запуск был осуществлен из украинского зенитно-ракетного комплекса.

Однако анализ, проведенный Bellingcat с использованием кадров из социальных сетей, а также 3D-модели ракеты, указывает на то, что боеприпас представляет собой российскую крылатую ракету Х-101. Анализ соответствует мнению экспертов, включая научного сотрудника-докторанта Университета Осло Фабиана Хоффмана, специализирующегося на ракетных технологиях.

Эксперт по ядерному оружию и ракетам из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее (Калифорния) Доктор Джеффри Льюис в своем электронном письме Bellingcat также пришел к выводу, что на кадрах атаки, размещенных в социальных сетях, можно увидеть ракету Х-101.

россияне ударили по "Охматдету" ракетой Х-101 - Ермак

Bellingcat также проверила появившуюся в интернете альтернативную теорию о том, что ракета была американской AIM-120, но не нашла никаких доказательств этого.

Отмечается, что атака на госпиталь стала частью более масштабного российского ракетного обстрела, который поразил гражданские цели в других местах Украины, включая город Днепр. По данным украинских ВВС, атака началась примерно в 10:00 утра по местному времени и включала не менее 36 ракет, включая 13 крылатых ракет Х-101.

Анализ видеозаписи ракетного удара

Незадолго до полудня начали появляться сообщения о взрыве в детской больнице "Охматдет". За этими сообщениями последовали видеокадры в Telegram, на которых видно, как ракета попадает в больницу.

На видео четко зафиксирована ракета, поразившая больницу. Она имеет ряд особенностей, включая наличие в задней части, очевидно, реактивного двигателя, а также двух коротких крыльев около середины ракеты.

Это отличительные черты крылатой ракеты Х-101, используемой исключительно российскими вооруженными силами. Сравнение скриншота с изображением ракеты, поразившей больницу, с 3D-рендерингом ракеты Х-101 показывает, что эти черты у них действительно есть.

Видеоналожение двух изображений выше также демонстрирует совпадение характеристик и пропорций 3D-модели Х-101 и ракеты, поразившей больницу.

Остатки ракет

После удара СБУ опубликовала три изображения, на которых, как утверждается, видны остатки боеприпаса, поразившего больницу. Они заявили, что предварительные выводы указывают на то, что это была Х-101, что, по-видимому, соответствует вышеупомянутым видеокадрам.

Другое изображение, показывающее желтую панель с цифрами "2983", похоже, соответствует тому, что в том же руководстве по идентификации описывается как крышка двигателя Kh-101 (стр. 28, рис. 22). На контрольном изображении из руководства есть еще один фрагмент, который дает более полный вид на серийный номер.

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Сообщается, что аккаунт Telegram, ves.rf (ВЕСЪ.РФ), у которого более 56 000 подписчиков, сделал пост, в котором попытался оправдать Россию за атаку. В посте утверждалось, что ракета, которая поразила больницу, была AIM-120. В то же время ves.rf также прикрыл удар, заявив, что детская больница находилась прямо рядом с Государственной авиационной службой Украины. Это, казалось бы, подрывает его более ранние заявления о том, что это не российская ракета, которая поразила больницу.

Однако Bellingcat создал вторую 3D-модель, представляющую ракету AIM-120, чтобы проверить эту теорию. При сравнении этой модели с изображениями ракеты, поразившей госпиталь, были очевидны такие факторы, как несоответствие передних стабилизаторов AIM-120. Кроме того, носовая часть AIM-120 намного острее, чем у ракеты на видео удара по госпиталю. Возможно, самым заметным является отсутствие какого-либо компонента на AIM-120, соответствующего реактивному двигателю, который виден в задней части ракеты на видео.

Добавим

Данное расследование Bellingcat быстро распространилось в соцсети Х Илона Маска, однако пользователи заметили, что материал маркируется как опасный или спам.

Основатель Bellingcat Элиот Гиггинс в Х поинтересовался, для кого этот материал потенциально опасен: "Опасно для кого, путина?", - написал он.

Напомним,

Более 30 частей и фрагментов крылатой ракеты Х-101, которая попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве, идентифицировали специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

По данным западной прессы, россия в обход санкций продолжает закупать западную микроэлектронику для своих ракет. Не в последнюю очередь благодаря этому производство крылатых ракет Х-101, одна из которых попала в детскую больницу "Охматдет", с начала полномасштабного вторжения выросло в восемь раз.

В ООН заявили о "высокой вероятности" того, что в "Охматдет" попала российская ракета