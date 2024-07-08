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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ударили по "Охматдету" ракетой Х-101 - Ермак

россияне ударили по "Охматдету" ракетой Х-101 - Ермак

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 11:53  •  25275 просмотра

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россияне попали в детскую больницу "Охматдет" в Киеве крылатой ракетой Х-101, содержащей микроэлектронику из стран НАТО.

россияне нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101. Об этом сообщил Глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем tg-канале, пишет УНН.

Детали

Глава ОП подчеркнул, что в этих ракетах немало микроэлектроники производства стран НАТО. И поток поставок этих компонентов в рф надо перекрыть.

Ракета Х-101 россиян, она сегодня ударила по "Охматдету". В ней десятки микроэлектроники, которая произведена в странах НАТО. Мы должны это остановить, нужно говорить об этом на саммите НАТО. Удар по детям должен быть одной из ключевых тем. Необходимо перекрыть потоки микроэлектроники, которые позволяют россиянам убивать

- отметил Андрей Ермак.

Дополнительно 

Директор Киевского научно исследовательского-института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что наиболее пострадавшие объекты в результате сегодняшней российской ракетной атаки по столице вероятнее всего были поражены вражескими ракетами Х-101.

"Части и обломки, которые удалось идентифицировать по состоянию на этот час малосохранены и очень фрагментированы. Учитывая имеющиеся части маркировок и характерные конструкторские особенности, предварительно можем сказать, что удары были нанесены крылатыми ракетами Х-101. Окончательные выводы будут переданы органам досудебного расследования после проведения всех необходимых экспертиз. 

Сегодняшняя ракетная атака врага особенно цинична, пострадало значительное количество детей, многочисленные осколочные ранения у очевидцев событий. Надеемся, что поисково-спасательные операции завершатся максимально быстро. Выражаем искренние слова поддержки всем пострадавшим", - отметил Рувин.

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