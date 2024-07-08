россияне ударили по "Охматдету" ракетой Х-101 - Ермак
Киев • УНН
россияне попали в детскую больницу "Охматдет" в Киеве крылатой ракетой Х-101, содержащей микроэлектронику из стран НАТО.
россияне нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101. Об этом сообщил Глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем tg-канале, пишет УНН.
Детали
Глава ОП подчеркнул, что в этих ракетах немало микроэлектроники производства стран НАТО. И поток поставок этих компонентов в рф надо перекрыть.
Ракета Х-101 россиян, она сегодня ударила по "Охматдету". В ней десятки микроэлектроники, которая произведена в странах НАТО. Мы должны это остановить, нужно говорить об этом на саммите НАТО. Удар по детям должен быть одной из ключевых тем. Необходимо перекрыть потоки микроэлектроники, которые позволяют россиянам убивать
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Директор Киевского научно исследовательского-института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что наиболее пострадавшие объекты в результате сегодняшней российской ракетной атаки по столице вероятнее всего были поражены вражескими ракетами Х-101.
"Части и обломки, которые удалось идентифицировать по состоянию на этот час малосохранены и очень фрагментированы. Учитывая имеющиеся части маркировок и характерные конструкторские особенности, предварительно можем сказать, что удары были нанесены крылатыми ракетами Х-101. Окончательные выводы будут переданы органам досудебного расследования после проведения всех необходимых экспертиз.
Сегодняшняя ракетная атака врага особенно цинична, пострадало значительное количество детей, многочисленные осколочные ранения у очевидцев событий. Надеемся, что поисково-спасательные операции завершатся максимально быстро. Выражаем искренние слова поддержки всем пострадавшим", - отметил Рувин.
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