Кличко сообщил о двух погибших в "Охмадете": одна из них врач
Киев • УНН
Двое взрослых, в том числе врач, погибли в результате российского ракетного обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля.
В результате ракетного удара россиян по детской больнице "Охматдет" погибли двое взрослых, одна из них была врачом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Двое погибших в больнице Охматдет. Оба - взрослые. В частности, одна врач
Напомним
По состоянию на 14 часов известно о 16 пострадавших в больнице "Охматдет" из-за массированной атаки рф. Семеро из них - дети.
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