Кличко сообщил о двух погибших в "Охмадете": одна из них врач

В результате ракетного удара россиян по детской больнице "Охматдет" погибли двое взрослых, одна из них была врачом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Двое погибших в больнице Охматдет. Оба - взрослые. В частности, одна врач - написал мэр.

Напомним

По состоянию на 14 часов известно о 16 пострадавших в больнице "Охматдет" из-за массированной атаки рф. Семеро из них - дети.

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