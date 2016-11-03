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Бельгийского министра оштрафовали за отказ в помощи беженцам

Бельгийского министра оштрафовали за отказ в помощи беженцам

Киев • УНН

 • 8532 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Бельгийскому министру по делам миграции Тео Франкену грозит конфискация имущества за его отказ предоставить сирийской семьи убежище в стране, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Три судебные инстанции подтвердили, что семья из Алеппо заслуживает убежище, однако господин Т.Франкен проигнорировал эти решения. Суд назначил господину Франкену штраф в 4450 долларов в день за невыполнение решения судов низшей инстанции о предоставлении убежища семье из Алеппо, у которой есть родственники в Бельгии.

В понедельник министр выложил в Facebook свою фотографию в пустом офисе, объяснив, что вся мебель забрали судебные приставы.

"С мебелью или без, мы продолжим работать", - заявил министр.

Позже представитель министра пояснил ВВС, что это была шутка и мебель у Т.Франкена пока не забрали, хотя такая угроза существует, и в понедельник ему вручили предупреждение о возможной описи имущества.

Отметим, что министр сознательно игнорирует решение суда. Ранее он заявлял, что связи семьи с Бельгией недостаточно очевидны и он не будет давать семье убежище, потому что это откроет двери хаоса миграции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: правительство Германии одобрило законопроект, согласно которому федеральным землям будет дополнительно перечислено 2 600 000 000 евро на содержание беженцев.

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