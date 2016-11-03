Бельгійського міністра оштрафували за відмову в допомозі біженцям
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Бельгійському міністру у справах міграції Тео Франкену загрожує конфіскація майна через його відмову надати сирійській сім'ї притулок в країні, передає УНН з посиланням на ВВС.
Три судові інстанції підтвердили, що сім’я з Алеппо заслуговує на притулок, однак пан Т.Франкен проігнорував ці рішення. Суд призначив пану Франкену штраф у 4450 доларів на день за невиконання рішення судів нижчої інстанції про надання притулку сім’ї з Алеппо, у якої є родичі в Бельгії.
У понеділок міністр виклав у Facebook свою фотографію в порожньому офісі, пояснивши, що всі меблі забрали судові пристави.
“З меблями або без, ми продовжимо працювати”, — заявив міністр.
Пізніше представник міністра пояснив ВВС, що це був жарт і меблі у Т.Франкена поки що не забрали, хоча така загроза існує, і в понеділок йому вручили попередження про можливий опис майна.
Зазначимо, що міністр свідомо ігнорує рішення суду. Раніше він заявляв, що зв’язки сім’ї з Бельгією недостатньо очевидні і він не буде давати родині притулок, бо це відчинить двері хаосу міграції.
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