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Бельгійського міністра оштрафували за відмову в допомозі біженцям

Бельгійського міністра оштрафували за відмову в допомозі біженцям

Київ • УНН

 • 8532 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Бельгійському міністру у справах міграції Тео Франкену загрожує конфіскація майна через його відмову надати сирійській сім'ї притулок в країні, передає УНН з посиланням на ВВС.

Три судові інстанції підтвердили, що сім’я з Алеппо заслуговує на притулок, однак пан Т.Франкен проігнорував ці рішення. Суд призначив пану Франкену штраф у 4450 доларів на день за невиконання рішення судів нижчої інстанції про надання притулку сім’ї з Алеппо, у якої є родичі в Бельгії.

У понеділок міністр виклав у Facebook свою фотографію в порожньому офісі, пояснивши, що всі меблі забрали судові пристави.

“З меблями або без, ми продовжимо працювати”, — заявив міністр.

Пізніше представник міністра пояснив ВВС, що це був жарт і меблі у Т.Франкена поки що не забрали, хоча така загроза існує, і в понеділок йому вручили попередження про можливий опис майна.

Зазначимо, що міністр свідомо ігнорує рішення суду. Раніше він заявляв, що зв’язки сім’ї з Бельгією недостатньо очевидні і він не буде давати родині притулок, бо це відчинить двері хаосу міграції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: уряд Німеччини схвалив законопроект, згідно з яким федеральним землям буде додатково перераховано 2,6 млрд євро на утримання біженців.

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