Бельгия вновь открывает посольство в Киеве

Детали

В начале марта посольство Бельгии в украинской столице закрылось, а его сотрудники были эвакуированы через изменение ситуации примерно через неделю после вторжения россии в Украину.

После заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник Вильмес в пресс-релизе подтвердил, что иностранные дела сейчас готовятся к возобновлению работы посольства Бельгии в Киеве.

Кроме того, Бельгия продолжает поддерживать Украину с акцентом на военное оборудование, соглашаясь на третий транш в размере 500 миллионов евро, который будет выделено Европейском фонда мира.

Напомним

Бельгия заблокировала транзакции россиян более чем на 200 млрд долларов и заморозила активы на 3 млрд.