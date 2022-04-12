Бельгия вновь открывает посольство в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 Апреля. УНН.Бельгия сейчас готовится к открытию посольства Бельгии в столице Украины Киеве, после того как оно было закрыто из соображений безопасности в марте, сообщила министр иностранных дел Софи Вильмес. Об этом информирует The Brussels Times, передаетУНН.
Детали
В начале марта посольство Бельгии в украинской столице закрылось, а его сотрудники были эвакуированы через изменение ситуации примерно через неделю после вторжения россии в Украину.
После заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник Вильмес в пресс-релизе подтвердил, что иностранные дела сейчас готовятся к возобновлению работы посольства Бельгии в Киеве.
Кроме того, Бельгия продолжает поддерживать Украину с акцентом на военное оборудование, соглашаясь на третий транш в размере 500 миллионов евро, который будет выделено Европейском фонда мира.
Напомним
Бельгия заблокировала транзакции россиян более чем на 200 млрд долларов и заморозила активы на 3 млрд.