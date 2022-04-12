Бельгія знову відкриває посольство в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Бельгія зараз готується до відкриття посольства Бельгії в столиці України Києві, після того як воно було закрито з міркувань безпеки в березні, повідомила міністр закордонних справ Софі Вільмес. Про це інформує The Brussels Times, передає УНН.
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На початку березня посольство Бельгії в українській столиці закрилося, а його співробітники були евакуйовані через зміну безпекової ситуації приблизно через тиждень після вторгнення росії в Україну.
Після засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок Вільмес у прес-релізі підтвердив, що закордонні справи зараз готуються до відновлення роботи посольства Бельгії в Києві.
Крім того, Бельгія продовжує підтримувати Україну з акцентом на військове обладнання, погоджуючись на третій транш у розмірі 500 мільйонів євро, який буде виділено Європейському фонду миру.
Нагадаємо
Бельгія заблокувала, транзакції росіян на понад 200 млрд доларів та заморозила активи на 3 млрд.