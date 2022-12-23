Бельгия и Люксембург временно разморозили российские активы на 55 млрд евро

Детали

Отмечается, что в Бельгии разморозили 50 миллиардов евро, а в Люксембурге – 5,5 миллиарда. Теперь те из россиян, кто не находится под санкциями, смогут вывести свои средства.

Активы были заблокированы банками в Бельгии и Люксембурге сразу после полномасштабного вторжения россии в Украину. Российские инвесторы покупали ценные бумаги на Московской и Петербургской биржах. Информация о владельцах бумаг в россии хранилась в Национальном расчетном депозитарии, который, в свою очередь, хранил их в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.

В общей сложности были заблокированы активы около пяти миллионов российских инвесторов. Процедура вывода средств россиян, не находящихся в черном списке, пока не известна. Активы разблокированы до 7 января, часть этого срока выпадает на рождественские выходные в Европе, а часть – на новогодние праздники в россии.

Напомним

Министры иностранных дел НАТО на саммите в Бухаресте в конце ноября обсудили возможность конфискации замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.