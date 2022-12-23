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Бельгия и Люксембург временно разморозили российские активы на 55 млрд евро

Бельгия и Люксембург временно разморозили российские активы на 55 млрд евро

Киев • УНН

 • 387322 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министерства финансов Бельгии и Люксембурга временно разморозили активы российских инвесторов на 55 миллиардов евро. Речь идет об иностранных ценных бумагах, принадлежащих пяти миллионам граждан россии, пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Отмечается, что в Бельгии разморозили 50 миллиардов евро, а в Люксембурге – 5,5 миллиарда. Теперь те из россиян, кто не находится под санкциями, смогут вывести свои средства.

Активы были заблокированы банками в Бельгии и Люксембурге сразу после полномасштабного вторжения россии в Украину. Российские инвесторы покупали ценные бумаги на Московской и Петербургской биржах. Информация о владельцах бумаг в россии хранилась в Национальном расчетном депозитарии, который, в свою очередь, хранил их в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.

В общей сложности были заблокированы активы около пяти миллионов российских инвесторов. Процедура вывода средств россиян, не находящихся в черном списке, пока не известна. Активы разблокированы до 7 января, часть этого срока выпадает на рождественские выходные в Европе, а часть – на новогодние праздники в россии.

Напомним

Министры иностранных дел НАТО на саммите в Бухаресте в конце ноября обсудили возможность конфискации замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.

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