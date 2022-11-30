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У НАТО пропонують конфіскувати російські заморожені активи для фінансування відновлення України - FT

У НАТО пропонують конфіскувати російські заморожені активи для фінансування відновлення України - FT

Київ • УНН

 • 982101 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністри закордонних справ НАТО на саміті в Бухаресті обговорили можливість конфіскації заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

Як пише газета з посиланням на джерела, спочатку ініціативу щодо конфіскації російських активів запропонувала Європейська комісія. Після цього відповідні дискусії виникли на саміті НАТО в Бухаресті.

Як зазначається, незважаючи на те, що вимога вжити заходів щодо активів не була включена до спільної заяви, узгодженої міністрами НАТО, багато хто підтримав зусилля ЄС з вивчення цієї ідеї.

Нагадаємо

Раніше Bloomberg повідомляв, що Європейський Союз вивчає можливість використання заморожених активів російського центрального банку для відновлення України.

Наголошувалося, що обговорення поки що знаходиться на початковому етапі. Проте експертам із правових питань вже доручено вивчити можливі варіанти, щоб передача активів не загрожувала юридичними наслідками.

Серед варіантів розглядається використання активів центрального банку росії на 300 млрд доларів, заморожених країнами ЄС, США та іншими союзниками після вторгнення росії на територію України.

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