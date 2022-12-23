Бельгія та Люксембург тимчасово розморозили російські активи на 55 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Міністерства фінансів Бельгії та Люксембургу тимчасово розморозили активи російських інвесторів на 55 мільярдів євро. Йдеться про іноземні цінні папери, що належать п'яти мільйонам громадян рф, пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.
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Зазначається, що у Бельгії розморозили 50 мільярдів євро, а в Люксембурзі - 5,5 мільярдів. Тепер ті з росіян, хто не перебуває під санкціями, матимуть змогу вивести свої кошти.
Активи були заблоковані банками у Бельгії та Люксембурзі одразу після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Російські інвестори купували цінні папери на Московській та Петербурзькій біржах. Інформація про власників паперів у росії зберігалася у Національному розрахунковому депозитарії, який, своєю чергою, зберігав їх у європейських депозитаріях Euroclear та Clearstream.
Загалом було заблоковано активи близько п'яти мільйонів російських інвесторів. Процедура виведення коштів росіян, які не перебувають у чорному списку, поки що не відома. Активи розблоковані до 7 січня, частина цього терміну випадає на різдвяні вихідні в Європі, а частина – на новорічні свята у росії.
Нагадаємо
Міністри закордонних справ НАТО на саміті в Бухаресті наприкінці листопада обговорили можливість конфіскації заморожених російських активів для фінансування відновлення України.