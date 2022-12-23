Бельгія та Люксембург тимчасово розморозили російські активи на 55 млрд євро

Деталі

Зазначається, що у Бельгії розморозили 50 мільярдів євро, а в Люксембурзі - 5,5 мільярдів. Тепер ті з росіян, хто не перебуває під санкціями, матимуть змогу вивести свої кошти.

Активи були заблоковані банками у Бельгії та Люксембурзі одразу після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Російські інвестори купували цінні папери на Московській та Петербурзькій біржах. Інформація про власників паперів у росії зберігалася у Національному розрахунковому депозитарії, який, своєю чергою, зберігав їх у європейських депозитаріях Euroclear та Clearstream.

Загалом було заблоковано активи близько п'яти мільйонів російських інвесторів. Процедура виведення коштів росіян, які не перебувають у чорному списку, поки що не відома. Активи розблоковані до 7 січня, частина цього терміну випадає на різдвяні вихідні в Європі, а частина – на новорічні свята у росії.

Нагадаємо

Міністри закордонних справ НАТО на саміті в Бухаресті наприкінці листопада обговорили можливість конфіскації заморожених російських активів для фінансування відновлення України.