Киев • УНН
Украинский борец Жан Беленюк победил китайца Цяня Хайтао в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже со счетом 7:1. В четвертьфинале он встретится с казахстанцем Нурсултаном Турсиновым.
Украинский спортсмен Жан Беленюк прошел в четвертьфинал Олимпийских игр - 2024 в Париже в греко-римской борьбе в весе до 87 кг, пишет УНН со ссылкой на результаты на сайте Игр.
Детали
Украинец в поединке 1/8 финала сошелся с китайцем Цянем Хайтао и одержал победу - 7:1.
В четвертьфинале Беленюк встретится с казахстанцем Нурсултаном Турсиновым.
Еще один украинец, Парвиз Насибов, вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе в весе до 67 кг против сербского борца Мате Немеша.
В четвертьфинале Насибов встретится с киргизстанцем Амантуром Исмаиловым.
Следующие поединки, как ожидается, состоится примерно в 13:50.
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