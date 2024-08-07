Украинский спортсмен Жан Беленюк прошел в четвертьфинал Олимпийских игр - 2024 в Париже в греко-римской борьбе в весе до 87 кг, пишет УНН со ссылкой на результаты на сайте Игр.

Детали

Украинец в поединке 1/8 финала сошелся с китайцем Цянем Хайтао и одержал победу - 7:1.

В четвертьфинале Беленюк встретится с казахстанцем Нурсултаном Турсиновым.

Еще один украинец, Парвиз Насибов, вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе в весе до 67 кг против сербского борца Мате Немеша.

В четвертьфинале Насибов встретится с киргизстанцем Амантуром Исмаиловым.

Следующие поединки, как ожидается, состоится примерно в 13:50.

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