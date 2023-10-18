БЭБ разоблачило схему неуплаты налогов: 2000 работников ресторанного холдинга получали зарплаты "в конверте"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Детективы БЭБ во Львове разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек. Об этом сообщили на сайте Бюро экономической безопасности, передает УНН.
Детали
Установили, что около 2000 сотрудников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна – официальная, минимальная с уплатой всех обязательных’платежей, а другая – неофициальная.
Для выплаты последней каждый сотрудник при приеме на работу оформлял к карточке для выплат заработной платы дубликат, который передал в отдел кадров.
В дальнейшем, используя этот дубликат, представитель главного офиса холдинга зачислял вторую часть заработной платы каждому сотруднику, указывая в назначении платежа «собственно пополнение счета».
Теневая заработная плата поступала на карточки для выплат один два раза в месяц.
Таким образом компания уклонялась от уплаты военного сбора, Единого социального взноса, который должно платить предприятие и НДФЛ. Предварительно убытки нанесенные государственному бюджету составляют более 50 млн грн.
По данному факту открыто уголовное производство ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 УК Украины, в виде умышленного уклонения от уплаты НДФЛ, военного сбора, единого социального взноса в особо крупном размере.
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Дополнение
Кроме этого, по предварительной информации детективов, упомянутые заведения, не использовали РРО при расчетах с клиентами и получали оплату от клиентов наличными. В дальнейшем средства передавали в главный офис во Львове.
Во время обыска в помещении главного офиса холдинга детективы обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличные, черновые записи, печати и тому подобное.
Сейчас следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.