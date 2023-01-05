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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 20436 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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БЭБ передало в АРМА имущество россиянина на 350 млн грн

Киев • УНН

 • 620281 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Детективы Бюро экономической безопасности Украины передали в Агентство по розыску и менеджменту активов корпоративные права предприятия, комплекс по изготовлению мясных замороженных полуфабрикатов, жилое здание, складское помещение, административные, производственные здания и другую недвижимость. Ориентировочная общая стоимость активов и имущества составляет более 350 млн грн, сообщают в пресс-службе бюро, передает УНН.

БЭБ передало в АРМА имущество россиянина на 350 млн грн

Детали

Все имущество на правах собственности принадлежит обществу, которое является одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины. Должностных лиц этой компании уличили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а в ходе досудебного расследования оказалось, что бенефициарным владельцем является гражданин российской федерации.

Цитата

«Сотрудники БЭБ установили, что должностные лица компании в течение 2019-2021 годов, осуществляли перечисление денежных средств на транзитно-конвертационную группу с целью перевода их в наличные и без фактического проведения операций. В результате таких действий, компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 150 млн грн. Сейчас имущество арестовано и передано в АРМА», - сообщили в БЭБ.

Добавим

В доход Украины уже поступило более 2 миллиардов гривен арестованных БЭБ активов россии и белоруссии.

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