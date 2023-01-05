БЕБ передало до АРМА майно росіянина на 350 млн грн

Деталі

Все майно на правах власності належить товариству, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України. Службових осіб цієї компанії викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а у ході досудового розслідування виявилося, що бенефіціарним власником є громадянин російської федерації.

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«Співробітники БЕБ встановили, що службові особи компанії упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення операцій. Внаслідок таких дій, компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн. Наразі майно арештоване та передано до АРМА», - повідомили в БЕБ.

Додамо

У дохід України вже надійшло понад 2 мільярди гривень арештованих БЕБ активів росії та білорусі.



