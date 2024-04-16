BBC: Европейские компании помогают России строить корабли

Российские верфи, попавшие под международные санкции, сейчас получают комплектующие из европейских стран через посреднические фирмы из Хорватии и Италии. Эти верфи занимаются строительством кораблей для российского военного флота, включая те, которые участвуют в войне с Украиной. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

Одна из таких компаний, хорватская Adria Winch, специализируется на поставке палубного оборудования для гражданских и военных судов. Несмотря на санкции, Adria Winch продолжает работать в России уже более двадцати лет и поддерживает партнерские отношения с российскими компаниями.

В рамках программы импортозамещения в 2016 году было создано совместное предприятие "Адриа Винч Зеленодольск", в котором участвует Зеленодольская верфь, входящая в состав судостроительной корпорации "Ак Барс" из Татарстана.

Большинство акций "Адриа Винч Зеленодольск" принадлежат холдингу "Ак Барс", а остальные контролирует компания Adria Winch. Также Adria Winch является единственным владельцем "Адрии Винч в Москве", которая также поставляет детали для Зеленодольской верфи.

Запчасти, поставляемые Adria Winch, используются на верфях для сборки кораблей российского флота и других военных подразделений. Эти поставки подтверждаются информацией о номерах проектов судов из таможенных деклараций.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Adria Winch перестала осуществлять прямые поставки на верфи и начала продавать детали через российские дочерние компании.

Adria Winch продолжает сотрудничать с верфями, осуществляя поставки через "Адрию Винч Зеленодольск" и "Адрию Винч в Москве".

Кроме Adria Winch и другие европейские компании продолжают поставлять запчасти для военно-морского флота России после начала российского вторжения в Украину.

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