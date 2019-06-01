Желательно проголосовать за Государственный бюджет до нового года - Разумков

Разумков напомнил, что осенью будет приниматься бюджет Украины на 2020 год и отопительный сезон.

“Поэтому все эти процедуры (с парламентскими выборами — ред.) хотелось бы провести до сентября месяца. Это было бы правильно, я хотел бы напомнить, что проект бюджета должен быть представленным в ВР не позднее 15 сентября. Затем он должен быть рассмотрен в комитетах и проголосован. Желательно чтобы за него проголосовали не как всегда под елку, под новый год”, — отметил Разумков.

Также он отметил, что важно сохранить сотрудничество с МВФ.

“Я больше ориентируюсь на зарубежных партнеров в том числе миссию МВФ. Когда они понимают, что к осени мы продолжаем жить в ситуации, когда пришел новый президент, который предлагает адекватные, правильные решения, которые во многом саботируются парламентом и другими органами власти то конечно о сотрудничестве с МВФ и другими организациями не может быть и речи”, — сказал Разумков.

Напомним, указ Президента Владимира Зеленского “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов” опубликован в ежедневном издании центральных органов исполнительной власти Украины газете “Урядовый курьер” от 23 мая.