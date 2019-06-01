Бажано проголосувати за Державний бюджет до нового року – Разумков

Разумков нагадав, що осінню буде прийматися бюджет України на 2020 рік та опалювальний сезон.

“Тому всі ці процедури( з парламентськими виборами — ред.) хотілося б провести до вересня місяця. Це було б правильно, я хотів би нагадати, що проект бюджету повинен бути поданим до ВР не пізніше 15 вересня. Потім він повинен бути розглянутий в комітетах та проголосований. Бажано щоб за нього проголосували не як завжди під ялинку, під новий рік”, — зазначив Разумков.

Також, він зазначив, що важливо зберегти співпрацю з МВФ.

“Я більше орієнтуюся на закордонних партнерів в тому числі на місію МВФ. Коли вони розуміють, що до осені ми продовжуємо жити в ситуації, коли прийшов новий президент, який пропонує адекватні, правильні рішення, які багато в чому саботуються парламентом та іншими органами влади то звичайно про співпрацю з МВФ та іншими організаціями не може йти мови”, — сказав Разумков.

Нагадаємо, указ Президента Володимира Зеленського “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів” опубліковано в щоденному виданні центральних органів виконавчої влади України газеті “Урядовий кур’єр” від 23 травня.