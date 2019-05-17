Желаемый соперник Ломаченко выразил готовность боксировать с украинцем
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Бывший чемпион мира в четырех категориях американец Майки Гарсиа (39-1, 30 КО) поделился мыслями по поводу возможной встречи с Василием Ломаченко, ниофрмуе УНН со ссылкой на портал EsNews.
"Арум может сказать, что я мешок с дерьмом. Если он серьезный, то придется поговорить с нами. Он знает мой номер. Я хочу драться с любым. Я точно готов подраться с Ломаченко", - отметил американец.
Кроме того с отметил, что в предстоящем бою скорее всего должен выступить с Гарсией в весовой категории до 66,7 кг.
Как сообщалось ранее, Ломаченко выражал желание поединка с Гарсией.