Желаемый соперник Ломаченко выразил готовность боксировать с украинцем

"Арум может сказать, что я мешок с дерьмом. Если он серьезный, то придется поговорить с нами. Он знает мой номер. Я хочу драться с любым. Я точно готов подраться с Ломаченко", - отметил американец.



Кроме того с отметил, что в предстоящем бою скорее всего должен выступить с Гарсией в весовой категории до 66,7 кг.



Как сообщалось ранее, Ломаченко выражал желание поединка с Гарсией.