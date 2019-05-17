Бажаний суперник Ломаченка виразив готовність боксувати з українцем
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Колишній чемпіон світу в чотирьох категоріях американець Майкі Гарсіа (39-1, 30 КО) поділився думками з приводу можливої зустрічі із Василем Ломаченко, ніофрмує УНН з посиланням на портал EsNews.
"Арум може сказати, що я мішок з лайном. Якщо він серйозний, то прийде поговорити з нами. Він знає мій номер. Я хочу битися з будь-яким. Я точно готовий побитися з Ломаченко", - наголосив американець.
Окрім того с відзначив, що в майбутньому бою скоріше за все має виступити із Гарсією у ваговій категорії до 66,7 кг.
Як повідомлялося раніше, Ломаченко виражав бажання двобою із Гарсією.