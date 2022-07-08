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13:08 • 10466 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 34301 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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"Байрактар" от литовцев уже прибыл в Украину

"Байрактар" от литовцев уже прибыл в Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Беспилотник Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, уже прибыл в Украину. Об этом сообщил в Twitter заместитель главы Офиса Президента Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Цитата

"Литовский Bayraktar "Vanagas" уже в Украине! Это незаурядное проявление дружбы и в очередной раз доказывающего единства - не только Украина борется с агрессором. Благодарен лично Халуку Байрактару и Андрюсу Тапинасу за непреклонную поддержку на пути к победе! Слава Украине!" , – написал Сибига.

Ранее 

В конце мая в Литве начался сбор средств на покупку боевого беспилотника "Байрактар" турецкого производства для Украины. За один день было собрано 1 млн евро. Литовский ведущий Андрюс Тапинас в прямом эфире инициировал сбор 5 млн евро на закупку БПЛА Байрактар ​​для украинской армии. Через несколько суток журналист собрал более 4 млн евро.

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