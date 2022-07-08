"Байрактар" от литовцев уже прибыл в Украину

Цитата

"Литовский Bayraktar "Vanagas" уже в Украине! Это незаурядное проявление дружбы и в очередной раз доказывающего единства - не только Украина борется с агрессором. Благодарен лично Халуку Байрактару и Андрюсу Тапинасу за непреклонную поддержку на пути к победе! Слава Украине!" , – написал Сибига.

Ранее

В конце мая в Литве начался сбор средств на покупку боевого беспилотника "Байрактар" турецкого производства для Украины. За один день было собрано 1 млн евро. Литовский ведущий Андрюс Тапинас в прямом эфире инициировал сбор 5 млн евро на закупку БПЛА Байрактар ​​для украинской армии. Через несколько суток журналист собрал более 4 млн евро.