"Байрактар" від литовців вже прибув в Україну

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"Литовський Bayraktar "Vanagas" вже в Україні! Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить - не лише Україна бореться з агресором. Вдячний особисто Халуку Байрактару та Андрюсу Тапінасу за непохитну підтримку на шляху до перемоги! Слава Україні!", – написав Сибіга.

Раніше

Наприкінці травня у Литві розпочався збір коштів на купівлю бойового безпілотника "Байрактар" турецького виробництва для України. За один день було зібрано 1 млн євро. Литовський ведучий Андрюс Тапінас у прямому ефірі ініціював збір 5 млн євро на закупівлю БпЛА Байрактар ​​для української армії. За кілька діб журналіст зібрав понад 4 млн євро.