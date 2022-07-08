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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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"Байрактар" від литовців вже прибув в Україну

"Байрактар" від литовців вже прибув в Україну

Київ • УНН

 • 132936 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Безпілотник Bayraktar, на який зібрали кошти литовці, вже прибув в Україну. Про це повідомив у Twitter заступник глави Офісу Президента України Андрій Сибіга, пише УНН.

Цитата

"Литовський Bayraktar "Vanagas" вже в Україні! Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить - не лише Україна бореться з агресором. Вдячний особисто Халуку Байрактару та Андрюсу Тапінасу за непохитну підтримку на шляху до перемоги! Слава Україні!", – написав Сибіга.

Раніше 

Наприкінці травня у Литві розпочався збір коштів на купівлю бойового безпілотника "Байрактар" турецького виробництва для України. За один день було зібрано 1 млн євро. Литовський ведучий Андрюс Тапінас у прямому ефірі ініціював збір 5 млн євро на закупівлю БпЛА Байрактар ​​для української армії. За кілька діб журналіст зібрав понад 4 млн євро.

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