Байдену передали обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Яворовский полигон

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"На этом фото мы с Алексеем Резниковым передаем президенту Байдену, государственному секретарю Блинкену и министру обороны Остину обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как "Яворивский военный полигон", - написал Кулеба.

Детали

По словам министра, сегодня в развитие контактов президентов Зеленского и Байдена стороны договорились о следующих шагах "для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю", и для победы Украины.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня в Варшаве встретился с президентом США Джо Байденом.