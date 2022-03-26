Байдену передали обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Яворовский полигон
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинская делегация передала своим американским коллегам и лично президенту США Джо Байдену обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Яворивский полигон. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.
Цитата
"На этом фото мы с Алексеем Резниковым передаем президенту Байдену, государственному секретарю Блинкену и министру обороны Остину обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как "Яворивский военный полигон", - написал Кулеба.
Детали
По словам министра, сегодня в развитие контактов президентов Зеленского и Байдена стороны договорились о следующих шагах "для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю", и для победы Украины.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня в Варшаве встретился с президентом США Джо Байденом.