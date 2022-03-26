Байдену передали уламки однієї з російських ракет, якими був обстріляний Яворівський полігон

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"На цій фото ми з Олексієм Резніковим передаємо президенту Байдену, державному секретареві Блінкену та міністру оборони Остіну уламки однієї з російських ракет, якими був обстріляний Міжнародний центр миротворчості та безпеки, більш відомий як "Яворівський військовий полігон", - написав Кулеба.

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Зі слів міністра, сьогодні в розвиток контактів президентів Зеленського і Байдена сторони домовилися про наступні кроки «для того, щоб менше таких ракет падало на українську землю», і для перемоги України.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні у Варшаві зустрівся з президентом США Джо Байденом.