Байден заявил, что не планирует разговаривать с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент США Джо Байден заявил об отсутствии планов провести разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент УНН.
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"У меня нет планов говорить с Путиным", - сказал Байден.
Дополнение
Байден объявил новый пакет санкций США, G7 и ЕС против России.
Тем не менее заявил, что отключение России от SWIFT пока остается вариантом.
Напомним
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины ввели военное положение.