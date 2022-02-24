Байден заявил, что не планирует разговаривать с Путиным

Цитата

"У меня нет планов говорить с Путиным", - сказал Байден.

Дополнение

Байден объявил новый пакет санкций США, G7 и ЕС против России.

Тем не менее заявил, что отключение России от SWIFT пока остается вариантом.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.