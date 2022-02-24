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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 12645 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Байден заявив, що не планує розмовляти з Путіним

Байден заявив, що не планує розмовляти з Путіним

Київ • УНН

 • 111916 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент США Джо Байден заявив про відсутність планів провести розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, передає кореспондент УНН.

Цитата

"У мене немає планів говорити з Путіним", - сказав Байден.

Доповнення

Байден оголосив новий пакет санкцій США, G7 та ЄС проти Росії.

Проте заявив, що відключення Росії від SWIFT поки залишається варіантом.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

Українські Національні Новини

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