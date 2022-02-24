Байден заявив, що не планує розмовляти з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент США Джо Байден заявив про відсутність планів провести розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, передає кореспондент УНН.
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"У мене немає планів говорити з Путіним", - сказав Байден.
Доповнення
Байден оголосив новий пакет санкцій США, G7 та ЄС проти Росії.
Проте заявив, що відключення Росії від SWIFT поки залишається варіантом.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
На всій території України ввели воєнний стан.