Байден пригласил Путина на переговоры по климату через неделю после того, как назвал его "убийцей"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по вопросам климата, пишет Associated Press, ссылаясь на неназванных представителей администрации президента США, передает УНН.
Что известно
Первые переговоры по климату при администрации Байдена запланированы на 22-23 апреля. Всего американские власти направили около 40 приглашений.
Что предшествовало
17 марта на телеканале ABC вышло интервью Джо Байдена, во время которого президента США спросили, считает ли он Владимира Путина убийцей, на что он в ответ сказал “Ага. Да, считаю”. Через сутки Путин ответил дразнилкой “Кто обзывается, тот сам так и называется”.