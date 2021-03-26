Байден запросив Путіна на переговори по клімату через тиждень після того, як назвав його "вбивцею"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент США Джо Байден запросив президента Росії Володимира Путіна і голову КНР Сі Цзіньпіна на переговори з питань клімату, пише Associated Press, посилаючись на неназваних представників адміністрації президента США, передає УНН.
Що відомо
Перші переговори по клімату при адміністрації Байдена заплановані на 22-23 квітня. Всього американська влада направила близько 40 запрошень.
Що передувало
17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв’ю Джо Байдена, під час якого президента США запитали, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею, а він у відповідь сказав “Ага. Так, вважаю”. Через добу Путін відповів дражнилкою “Хто обзивається, той сам так і називається”.