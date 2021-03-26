Байден запросив Путіна на переговори по клімату через тиждень після того, як назвав його "вбивцею"

Що відомо

Перші переговори по клімату при адміністрації Байдена заплановані на 22-23 квітня. Всього американська влада направила близько 40 запрошень.

Що передувало

17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв’ю Джо Байдена, під час якого президента США запитали, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею, а він у відповідь сказав “Ага. Так, вважаю”. Через добу Путін відповів дражнилкою “Хто обзивається, той сам так і називається”.