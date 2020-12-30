Байден использует военные полномочия для ускорения производства вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Избранный президент США Джо Байден после инаугурации воспользуется законом про оборонную промышленность, чтобы ускорить производство вакцины от коронавируса. Об этом сообщает СNN, передает УНН.
“После присяги я использую свои полномочия в соответствии с законом про оборонное производство и прикажу частной промышленности ускорить производство материалов, необходимых для вакцин, а также средств защиты”, — заявил Байден.
Весной в закон о оборонное производство прибегал действующий президент США Дональд Трамп. Он использовал его для увеличения выпуска масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования.
Байден также 29 декабря раскритиковал текущие темпы вакцинации в США. “Несколько недель назад администрация Трампа предусматривала, что до конца декабря можно будет вакцинировать 20 млн американцев. С декабря осталось всего несколько дней, а мы пока вакцинировали только несколько миллионов”, — отметил политик.
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Избранный президент пообещал, что, как только вступит в должность, постарается доказать темпы вакцинации в 1 млн человек в день. Однако, даже при реализации этого плана, по словам Байдена, чтобы вакцинировать большую часть населения Штатов, понадобятся месяцы.
Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
США удерживают первое место в мире по количеству больных COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране было выявлено более 19,5 млн зараженных.