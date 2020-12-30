Байден використає військові повноваження для прискорення виробництва вакцини

“Після присяги я використовую свої повноваження відповідно до закону про оборонне виробництво і накажу приватній промисловості прискорити виробництво матеріалів, необхідних для вакцин, а також засобів захисту”, — заявив Байден.

Навесні до закону про оборонне виробництво вдавався чинний президент США Дональд Трамп. Він використовував його для збільшення випуску масок, респіраторів, апаратів для штучної вентиляції легень та іншого необхідного обладнання.

Байден також 29 грудня розкритикував поточні темпи вакцинації в США. “Кілька тижнів тому адміністрація Трампа передбачала, що до кінця грудня можна буде вакцинувати 20 млн американців. Від грудня залишилося всього кілька днів, а ми поки вакцинували лише кілька мільйонів”, — вказав політик.

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Обраний президент пообіцяв, що, як тільки вступить на посаду, постарається довести темпи вакцинації до 1 млн осіб в день. Однак, навіть при реалізації цього плану, за словами Байдена, щоб вакцинувати більшу частину населення Штатів, знадобляться місяці.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

США утримують перше місце в світі за кількістю хворих COVID-19. За даними Університету Джонса Хопкінса, в країні виявили понад 19,5 млн заражених.