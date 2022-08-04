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Байден в четверг снова получил положительный тест на COVID-19

Байден в четверг снова получил положительный тест на COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент США Джо Байден снова сдал положительный результат на COVID-19 в четверг, но он чувствует себя «очень хорошо», сообщил его врач Кевин О'Коннор в служебной записке, опубликованной Белым домом, передает УНН.

Детали

Байден все еще чувствует «очень редкий» кашель, но кашель улучшился, говорится в служебной записке О'Коннора. Байден будет оставаться в изоляции.

Добавим

79-летний Байден сначала сдал положительный результат 21 июля и вышел из изоляции после прохождения пятидневного курса Паксловид и отрицательного результата теста. Но 30 июля он снова сдал положительный результат.

Белый дом заявил после первоначального диагноза Байдена, что он прекратит изоляцию только после отрицательного результата теста на антиген.

Четверг стал пятым днем ​​изоляции Байдена после второго положительного результата теста.

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