Байден в четверг снова получил положительный тест на COVID-19

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Байден все еще чувствует «очень редкий» кашель, но кашель улучшился, говорится в служебной записке О'Коннора. Байден будет оставаться в изоляции.

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79-летний Байден сначала сдал положительный результат 21 июля и вышел из изоляции после прохождения пятидневного курса Паксловид и отрицательного результата теста. Но 30 июля он снова сдал положительный результат.

Белый дом заявил после первоначального диагноза Байдена, что он прекратит изоляцию только после отрицательного результата теста на антиген.

Четверг стал пятым днем ​​изоляции Байдена после второго положительного результата теста.