Байден в четвер знову отримав позитивний тест на COVID-19

Деталі

Байден все ще відчуває «дуже рідкісний» кашель, але кашель покращився, йдеться у службовій записці О'Коннора. Байден продовжуватиме залишатися в ізоляції.

Додамо

79-річний Байден спочатку здав позитивний результат 21 липня і вийшов із ізоляції після проходження п'ятиденного курсу препарату Паксловід та негативного результату тесту. Але 30 липня він знову здав позитивний результат.

Білий дім заявив після початкового діагнозу Байдена, що він припинить ізоляцію лише після негативного результату тесту на антиген.

Четвер став п'ятим днем ​​ізоляції Байдена після другого позитивного результату тесту.