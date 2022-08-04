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Байден в четвер знову отримав позитивний тест на COVID-19

Байден в четвер знову отримав позитивний тест на COVID-19

Київ • УНН

 • 187997 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Президент США Джо Байден знову здав позитивний результат на COVID-19 у четвер, але він почуває себе «дуже добре», повідомив його лікар Кевін О'Коннор у службовій записці, опублікованій Білим домом, передає УНН.

Деталі

Байден все ще відчуває «дуже рідкісний» кашель, але кашель покращився, йдеться у службовій записці О'Коннора. Байден продовжуватиме залишатися в ізоляції.

Додамо

79-річний Байден спочатку здав позитивний результат 21 липня і вийшов із ізоляції після проходження п'ятиденного курсу препарату Паксловід та негативного результату тесту. Але 30 липня він знову здав позитивний результат.

Білий дім заявив після початкового діагнозу Байдена, що він припинить ізоляцію лише після негативного результату тесту на антиген.

Четвер став п'ятим днем ​​ізоляції Байдена після другого позитивного результату тесту.

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