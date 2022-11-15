Байден и Эрдоган обсудили экспорт зерна из Украины

Детали

Два лидера поговорили на полях саммита G20 на Бали, Индонезия, затронув несколько вопросов, лежащих в основе тесных, но чаще всего спорных американо-турецких отношений.

В отчете Белый дом сообщил, что Байден выразил «глубокие соболезнования» в связи с гибелью шести человек в результате взрыва бомбы на улице Стамбула в воскресенье, подчеркнув, что «мы поддерживаем нашего союзника по НАТО».

На встрече Байдена и Эрдогана также обсуждалось международное соглашение по безопасной доставке украинского экспорта зерна через Черное море на мировые рынки.

Соглашение имеет жизненно важное значение для предотвращения перебоев со снабжением продовольствия по всему миру, но срок его действия истекает в субботу.

«Президент Байден выразил благодарность президенту Эрдогану за его усилия по возобновлению Черноморской зерновой инициативы, которая, как они оба согласились, имеет решающее значение для повышения глобальной продовольственной безопасности в условиях войны с россией и что эта инициатива должна быть продолжена», - заявил Белый дом.

Третьим вопросом была «тесная координация» по альянсу НАТО, поскольку Турция сейчас задерживает заявки Финляндии и Швеции на членство.