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Байден та Ердоган обговорили експорт зерна з України

Байден та Ердоган обговорили експорт зерна з України

Київ • УНН

 • 319923 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент США Джо Байден та його турецький колега Реджеп Тайіп Ердоган у вівторок обговорили смертоносний вибух у Стамбулі та міжнародні зусилля щодо експорту українського зерна, повідомив Білий дім, передає УНН.

Деталі

Два лідери поговорили на полях саміту G20 на Балі, Індонезія, торкнувшись кількох питань, що лежать в основі тісних, але найчастіше спірних американо-турецьких відносин.

У звіті Білий дім повідомив, що Байден висловив «глибокі співчуття» у зв'язку із загибеллю шести людей внаслідок вибуху бомби на вулиці Стамбула в неділю, наголосивши, що «ми підтримуємо нашого союзника по НАТО».

На зустрічі Байдена та Ердогана також обговорювалася міжнародна угода щодо безпечної доставки українського експорту зерна через Чорне море на світові ринки.

Угода має життєво важливе значення для запобігання перебоям із постачанням продовольства по всьому світу, але термін її дії спливає у суботу.

«Президент Байден висловив вдячність президенту Ердогану за його зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи, яка, як вони обоє погодилися, має вирішальне значення для підвищення глобальної продовольчої безпеки в умовах війни з росією і що ця ініціатива має бути продовжена», - заявив Білий дім.

Третім питанням була «тісна координація» щодо альянсу НАТО, оскільки Туреччина зараз затримує заявки Фінляндії та Швеції на членство.

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