Байден: США обязались обеспечить жителям Газы доступ к воде и еде
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Соединенные Штаты обязуются обеспечить, чтобы гражданские лица в Газе и в дальнейшем имели доступ к еде, воде и медицинской помощи без их перенаправления со стороны ХАМАС. Об этом заявил в субботу президент Джо Байден, пишет УНН.
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«Мы будем продолжать работать со всеми сторонами, чтобы сохранить контрольно-пропускной пункт в Рафахе, чтобы обеспечить непрерывное перемещение помощи, которая является чрезвычайно важной для благосостояния народа Газы», — сказал он в заявлении.
Дополнение
Официальные лица США и Израиля, рассматривающие будущее сектора Газы после вытеснения ХАМАС, начали обсуждать возможности, в частности, потенциальное создание временного правительства при поддержке Организации Объединённых Наций и при участии арабских правительств, со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями в правительстве США