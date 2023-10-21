Байден: США зобов’язалися забезпечити жителям Гази доступ до води та їжі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Сполучені Штати зобов’язуються забезпечити, щоб цивільні особи в Газі й надалі мали доступ до їжі, води та медичної допомоги без їх перенаправлення з боку ХАМАС. Про це заявив у суботу президент Джо Байден, пише УНН.
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«Ми продовжуватимемо працювати з усіма сторонами, щоб зберегти контрольно-пропускний пункт у Рафаху, щоб забезпечити безперервне переміщення допомоги, яка є надзвичайно важливою для добробуту народу Гази», — сказав він у заяві.
Доповнення
Офіційні особи США та Ізраїлю, які розглядають майбутнє сектору Гази після витіснення ХАМАС, почали обговорювати можливості, зокрема, потенційне створення тимчасового уряду за підтримки Організації Об'єднаних Націй та за участю арабських урядів, з посиланням на людей, знайомих з обговореннями в уряді США