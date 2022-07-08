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Байден: США и Великобритания сохранят сильный и единый подход в поддержке Украины

Байден: США и Великобритания сохранят сильный и единый подход в поддержке Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания сохранят сильный и единый подход в поддержке народа Украины. Он также отметил, что надеется на дальнейшее тесное сотрудничество с британским правительством, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Соединенное Королевство и Соединенные Штаты являются самыми близкими друзьями и союзниками, и особые отношения между нашими народами остаются крепкими и долговечными", - сказал Байден.

Детали

Он также подчеркнул, что две страны продолжат тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру по ряду важных приоритетов.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Байден и Джонсон недавно встречались во время поездки президента в Европу. По ее словам, в США уверены, что союз с Соединенным Королевством останется сильным.

Напомним 

Действующий президент США Джо Байден имеет целью баллотироваться на второй срок. Предстоящие выборы намечены на 2024 год.

Украинские Национальные Новости

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