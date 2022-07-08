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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Байден: США та Велика Британія збережуть сильний та єдиний підхід у підтримці України

Байден: США та Велика Британія збережуть сильний та єдиний підхід у підтримці України

Київ • УНН

 • 118122 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати та Велика Британія збережуть сильний і єдиний підхід у підтримці народу України. Він також зазначив, що сподівається на подальшу тісну співпрацю з британським урядом, інформує УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Сполучене Королівство та Сполучені Штати є найближчими друзями і союзниками, і особливі відносини між нашими народами залишаються міцними і довговічними", - сказав Байден.

Деталі

Він також наголосив, що дві країни продовжать тісну співпрацю з союзниками і партнерами по всьому світу по ряду важливих пріоритетів.

Представник Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що Байден і Джонсон нещодавно зустрічалися під час поїздки президента в Європу. За її словами, в США впевнені, що союз зі Сполученим Королівством залишиться сильним.

Нагадаємо 

Чинний президент США Джо Байден має на меті балотуватися на другий термін. Майбутні вибори намічені на 2024 рік.

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