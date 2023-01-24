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Байден назначил постпреда по правам человека в Северной Корее впервые с 2017 года

Киев • УНН

 • 820525 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Белый дом во вторник назначил специального посланника по правам человека в Северной Корее, должность, которая оставалась вакантной с 2017 года на фоне дебатов о том, как вопросы прав человека сочетаются с усилиями по противодействию ядерной программе Пхеньяна, информирует УНН со ссылкой на CNN.

Байден назначил постпреда по правам человека в Северной Корее впервые с 2017 года

Детали

Президент Джо Байден выдвинул кандидатуру Джули Тернер, дипломата и нынешнего директора Управления Восточной Азии и Тихого океана в Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента, говорится в заявлении Белого дома.

В заявлении говорится, что она говорит по-корейски и ранее работала по правам человека в Северной Корее в качестве специального помощника в офисе посланника.

Должность специального посланника - и аналогичная должность в Южной Корее - вызвала споры, поскольку предыдущие администрации пытались усадить Северную Корею за стол переговоров. Некоторые активисты заявили, что права человека были отброшены в пользу приоритетов национальной безопасности.

Контекст

Байден неоднократно обещал после вступления в должность в 2021 году, что права человека будут в центре его внешней политики, но эта должность оставалась вакантной.

Посол Южной Кореи по правам человека в Северной Корее в прошлом году выразил разочарование тем, что администрация Байдена еще не назначила представителя по этому вопросу.

Северная Корея неоднократно отвергала обвинения в нарушении прав человека и обвиняет санкции в тяжелой гуманитарной ситуации.

В знаменательном отчете ООН за 2014 год о правах человека в Северной Корее сделан вывод о том, что руководители службы безопасности Северной Кореи и, возможно, сам лидер Ким Чен Ын должны предстать перед судом за надзор за контролируемой государством системой зверств в нацистском стиле.

С тех пор ограничения на распространение коронавируса в Северной Корее усилили нарушения прав человека, заявили следователи Организации Объединенных Наций, ссылаясь на дополнительные ограничения на доступ к информации, усиление безопасности границ и усиленное цифровое наблюдение.

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