Байден пообещал сделать все, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Джо Байден заверил, что США полны решимости сделать так, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия. Об этом он сказал во время визита в Саудовскую Аравию, передает УНН со ссылкой на DW.
Цитата
"В то время как мы продолжаем тесно сотрудничать со многими из вас, чтобы противостоять угрозам, которые Иран представляет для региона, мы также стремимся задействовать дипломатию для обуздания ядерной программы", - сказал Байден.
Детали
Байден напомнил об усилиях Вашингтона по перезагрузке ядерного соглашения с Ираном.
"Как бы то ни было, Соединенные Штаты полны решимости сделать так, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия", - пообещал американский лидер.
Как отметили, США и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (РСАГПЗ) хотят использовать дипломатические средства для предотвращения доступа Ирана к ядерному оружию.
Дополнение
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт в интервью The Telegraph предупредил, что Тегеран уже "опасно близко" к производству ядерного оружия.
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что косвенные переговоры между Тегераном и Вашингтоном о возобновлении ядерной программы в столице Катара через посредство ЕС проходят в "серьезной" атмосфере.