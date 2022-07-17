Байден пообіцяв зробити все, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї

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"Водночас з тим, що ми продовжуємо тісно співпрацювати з багатьма з вас, щоб протистояти загрозам, які Іран представляє для регіону, ми також прагнемо залучити дипломатію для приборкання ядерної програми", - сказав Байден.

Деталі

Байден нагадав про зусилля Вашингтона щодо перезавантаження ядерної угоди з Іраном.

"Як би там не було, Сполучені Штати сповнені рішучості зробити так, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї", - пообіцяв американський лідер.

Як зазначили, США та країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) хочуть використати дипломатичні засоби для запобігання доступу Ірану до ядерної зброї.

Доповнення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт в інтерв'ю The Telegraph попередив, що Тегеран уже "небезпечно близько" до виробництва ядерної зброї.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що непрямі переговори між Тегераном і Вашингтоном про відновлення ядерної програми у столиці Катару за посередництвом ЄС тривають у "серйозній" атмосфері.