Байден пообіцяв зробити все, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Президент Джо Байден запевнив, що США сповнені рішучості зробити так, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї. Про це він сказав під час візиту до Саудівської Аравії, передає УНН із посиланням на DW.
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"Водночас з тим, що ми продовжуємо тісно співпрацювати з багатьма з вас, щоб протистояти загрозам, які Іран представляє для регіону, ми також прагнемо залучити дипломатію для приборкання ядерної програми", - сказав Байден.
Деталі
Байден нагадав про зусилля Вашингтона щодо перезавантаження ядерної угоди з Іраном.
"Як би там не було, Сполучені Штати сповнені рішучості зробити так, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї", - пообіцяв американський лідер.
Як зазначили, США та країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) хочуть використати дипломатичні засоби для запобігання доступу Ірану до ядерної зброї.
Доповнення
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт в інтерв'ю The Telegraph попередив, що Тегеран уже "небезпечно близько" до виробництва ядерної зброї.
Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що непрямі переговори між Тегераном і Вашингтоном про відновлення ядерної програми у столиці Катару за посередництвом ЄС тривають у "серйозній" атмосфері.