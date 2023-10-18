Байден объявил, что США предоставляют 100 млн долларов гумпомощи палестинскому народу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент США Джо Байден объявил сегодня, что Соединенные Штаты предоставляют 100 миллионов долларов гуманитарной помощи палестинскому народу в Газе и на Западном берегу, передает УНН со ссылкой на Белый дом.
Детали
Как указано в заявлении, это финансирование поможет поддержать более миллиона перемещенных лиц и пострадавших от конфликта людей чистой водой, едой, гигиеной, медицинским обслуживанием и другими основными потребностями. Соединенные Штаты оказывают гуманитарную помощь через надежных партнеров, включая агентства ООН и международные неправительственные организации.
"Гражданские лица не виноваты и не должны страдать от ужасного терроризма ХАМАС. Жизнь гражданского населения должна быть защищена, а помощь должна быть немедленно оказана тем, кто в ней нуждается. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с партнерами в регионе, чтобы подчеркивать важность соблюдения законов войны, поддержки тех, кто пытается добраться до безопасного места или оказать помощь, а также облегчения доступа к еде, воде, медицинской помощи и убежищу", - говорится в заявлении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Беспрецедентный пакет помощи”: Байден в Израиле подтвердил намерение подать запрос в Конгресс