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Байден объявил, что США предоставляют 100 млн долларов гумпомощи палестинскому народу

Киев • УНН

 • 242865 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент США Джо Байден объявил сегодня, что Соединенные Штаты предоставляют 100 миллионов долларов гуманитарной помощи палестинскому народу в Газе и на Западном берегу, передает УНН со ссылкой на Белый дом.

Байден объявил, что США предоставляют 100 млн долларов гумпомощи палестинскому народу

Детали

Как указано в заявлении, это финансирование поможет поддержать более миллиона перемещенных лиц и пострадавших от конфликта людей чистой водой, едой, гигиеной, медицинским обслуживанием и другими основными потребностями. Соединенные Штаты оказывают гуманитарную помощь через надежных партнеров, включая агентства ООН и международные неправительственные организации.

"Гражданские лица не виноваты и не должны страдать от ужасного терроризма ХАМАС. Жизнь гражданского населения должна быть защищена, а помощь должна быть немедленно оказана тем, кто в ней нуждается. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с партнерами в регионе, чтобы подчеркивать важность соблюдения законов войны, поддержки тех, кто пытается добраться до безопасного места или оказать помощь, а также облегчения доступа к еде, воде, медицинской помощи и убежищу", - говорится в заявлении.

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