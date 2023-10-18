Байден оголосив, що США надають 100 млн доларів гумдопомоги палестинському народу

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Як зазначено у заяві, це фінансування допоможе підтримати понад мільйон переміщених осіб і постраждалих від конфлікту людей чистою водою, їжею, гігієною, медичним обслуговуванням та іншими основними потребами. Сполучені Штати надають гуманітарну допомогу через надійних партнерів, включаючи агентства ООН і міжнародні неурядові організації.

"Цивільні особи не винні і не повинні страждати від жахливого тероризму ХАМАС. Життя цивільного населення має бути захищене, а допомога має бути негайно надана тим, хто її потребує. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з партнерами в регіоні, щоб наголошувати на важливості дотримання законів війни, підтримки тих, хто намагається дістатися безпечного місця або надати допомогу, а також полегшення доступу до їжі, води, медичної допомоги та притулку", - йдеться у заяві.

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