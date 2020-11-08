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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 22805 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Байден объявит о создании рабочей группы по проблемам пандемии

Байден объявит о создании рабочей группы по проблемам пандемии

Киев  •  УНН

 • 12537 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Назвав борьбу с коронавирусом вопросом первостепенной важности, избранный президент США Джо Байден в понедельник объявит о создании рабочей группы из 12 человек, которая будет заниматься этой проблемой. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.

Отмечается, что Байден посвятил значительную часть своей избирательной кампании критике действий президента Дональда Трампа в условиях пандемии, которая унесла жизни 237 тысяч американцев. На днях в США был зарегистрирован рекордный число новых случаев, а их общее число приближается к 10 млн.

"Рабочей группе будет поручено разработать план мер по сдерживанию пандемии, после того как Байден вступит в должность в январе", - говорится в сообщении.

Указывается, что два информированных источника сообщили, что ее возглавят три сопредседателя: бывший генеральный хирург Вивек Мурти, бывший глава Управления по контролю качества продуктов и лекарств Дэвид Кесслер и доктор Марселла Нуньес-Смит из Йельского университета.

"Я не пожалею сил, чтобы вернуть эту пандемию вспять", - заявил Байден в своей победной речи.

Как сообщалось ранее в УНН, в США коронавирусный антирекорд - 126 тыс. новых случаев за сутки.

Напомним, ранее в США начала работу группа по передаче власти.

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