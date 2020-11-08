Байден оголосить про створення робочої групи із проблем пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Назвавши боротьбу з коронавірусом питанням першочергової важливості, обраний президент США Джо Байден у понеділок оголосить про створення робочої групи з 12 осіб, яка буде займатися цією проблемою. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.
Зазначається, що Байден присвятив значну частину своєї виборчої кампанії критиці дій президента Дональда Трампа в умовах пандемії, яка забрала життя 237 тисяч американців. Днями у США був зареєстровано рекордне число нових випадків, а їх загальне число наближається до 10 мільйонів.
"Робочій групі буде доручено розробити план заходів для стримування пандемії, після того як Байден вступить на посаду у січні", - йдеться у повідомленні.
Вказується, що два інформовані джерела повідомили, що її очолять три співголови: колишній генеральний хірург Вівек Мурті, колишній глава Управління з контролю якості продуктів і ліків Девід Кесслер і доктор Марселла Нуньєс-Сміт з Єльського університету.
"Я не пошкодую сил, щоб повернути цю пандемію назад", - заявив Байден у своїй переможній промові.
Як повідомлялося раніше в УНН, у США коронавірусний антирекорд - 126 тис. нових випадків за добу.
Нагадаємо, раніше у США розпочала роботу група із передачі влади.