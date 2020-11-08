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У США коронавірусний антирекорд - 126 тис. нових випадків за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У США у суботу зафіксували 126742 нових випадки коронавірусу, що є абсолютним антирекордом для країни. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.

"У суботу у США було побито черговий невтішний рекорд - 126 742 нових зафіксованих випадки коронавірусу за добу. Останні три дні у країні виявляють по 126 тисяч нових хворих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що деякі експерти у галузі охорони здоров'я вважають, що це можуть бути заменшені цифри, адже у багатьох людей може не бути симптомів, тож вони не проходили тестування, пише USA Today.

"Штати у центрі країни, де зараз відбувається найстрімкіше зараження, вже мають проблеми із завантаженістю шпиталів та медпрацівників. Смертність від коронавірусу у країні протягом останніх днів також перевищує тисячу", - повідомляє CNN.

Тим часом, Fox News вказує на те, що попри пандемію, у суботу перемогу Джо Байдена на виборах президента США, про яку повідомили американські медіа, вийшли святкувати десятки тисяч людей у багатьох містах.

Звертаючись до американців у суботу ввечері, Байден заявив, що боротьба проти коронавірусу стане його пріоритетом.

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